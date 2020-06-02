Об этом сообщает Sport24.
В конце мая "Енисей" расстался с наставником Юрием Газзаевым, под руководством которого команда в прошлом сезоне заняла 14-е место.
Ранее сообщалось, что на должность главного тренера красноярцев претендовали также Сергей Ташуев и Александр Алферов.
Напомним, сезон первенства ФНЛ был завершен досрочно.
СМИ: Александр Тарханов возглавит "Енисей"
Бывший главный тренер "Урала", ЦСКА, "Торпедо" и других российских клубов Александр Тарханов возглавит "Енисей".
Фото: ТАСС
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