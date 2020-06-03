- Как-то мне набрал представитель "Аякса". Они же через агентства все работают - позвонил русскоязычный человек, говорит: "Аякс" дал мне авторизацию на ведение переговоров".
Я пошел в клуб, сказал, что мной интересуются. После со мной снова связался этот товарищ - ему в "Спартаке" сказали, чтобы он больше сюда не звонил, - цитирует Тихонова Sport24.
Андрей Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000, а также в 2011 году. В составе "красно-белых" полузащитник провел 192 матча в Преьмер-лиге и забил 68 мячей.
Также Тихонов выступал за "Крылья Советов", "Химки", казахстанский "Локомотив" и израильский "Маккаби". В сборной России он провел 29 матчей и забил 1 гол.
Тихонов рассказал, как в свое время им интересовался "Аякс"
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов поделился историей об интересе со стороны "Аякса".
Фото: Sportslive.ru
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