- Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ.
Процедура лицензирования проходит в штатном режиме. Мы направляем документы в РФС на согласование, получаем замечания, сразу исправляем. Находимся в тесном контакте со службами стадиона "Волгоград-Арена", - цитирует гендиректора "Ротора" ТАСС.
После того, как карантинные мероприятия будут ослаблены, в Волгоград приедет комиссия, чтобы вынести вердикт по готовности стадиона к матчам РПЛ.
Ранее сообщалось, что вышедший в РПЛ по итогам досрочно завершённого сезона "Ротор" может сняться с соревнований, однако затем сообщалось, что клуб получил 500 млн рублей из областного бюджета.
Напомним, сезон в первенстве ФНЛ был завершен досрочно. "Ротор" занял первое место в турнирной таблице и добился повышения в классе впервые за 16 лет.
Гендиректор "Ротора": клуб будет играть в РПЛ
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский сообщил, что клуб практически готов к выступлению в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Ротор"
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