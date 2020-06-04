- Мы понимаем, что у коллег сейчас серьёзные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт. Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придётся затянуть поясок, но ничего страшного. ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать, - приводит слова Бабаева ТАСС.
Напомним, ВЭБ стал владельцем 77,63% акций клуба из-за долгов ЦСКА перед компанией.
Недавно клуб покинул тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Также был подписан новый контракт с главным тренером "армейцев" Виктором Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах. Чемпионат России будет возобновлен 19 июня. Московская команда следующий матч проведет дома против "Зенита" 20 июня.
Бабаев рассказал, как уход спонсоров из ЦСКА повлияет на будущее клуба
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об уходе спонсоров из клуба и рассказал о перспективах в период пандемии.
Фото: Чемпионат
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