Свернуть все/Развернуть все

"Мы бы хотели, чтобы было платно". Директор "Тамбова" - о бесплатных трансляциях

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о том, что матчи чемпионата России будут транслироваться бесплатно.
Фото: ФК "Тамбов"
Сегодня стало известно, что оставшиеся матчи РПЛ после возобновления турнира будут транслироваться бесплатно.

Все матчи чемпионата России после возобновления турнира будут показаны бесплатно

"Мы бы хотели, чтобы было платно, как и всегда. Мы не против, но то, что будут показывать бесплатно, и клуб получит меньше денег от трансляции… Это для нас существенно. Деньги, которые мы получаем от телевидения — для нас хорошая помощь. Если будут бесплатные показы, то это значит, что мы какие-то деньги недополучим", - цитирует Худякова Sport24.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.

Ранее стало известно, что зрители смогут присутствовать на матчах. Однако стадиона должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости арены. При этом вход на стадион будет осуществляться строго при наличии масок и перчаток.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 25 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Боруссия" с минимальным счетом обыграла "Герту"
Тарасов - о Семине: человек, который пригласил меня в "Локомотив" и многому научил
Даниэле Ругани попал в сферу интересов английских клубов
"Динамо" установило дополнительные средства защиты на тренировочной базе
Уткин сомневается, что Вагнер Лав нужен ЦСКА 2
"Барселона" отказалась продавать Ансу Фати за 100 миллионов евро 1
Наставник "Фиорентины" Якини переболел коронавирусом
Дмитрий Тарасов: я начал работать в общей группе
"Мы бы хотели, чтобы было платно". Директор "Тамбова" - о бесплатных трансляциях 4
"Ливерпуль" заинтересован в трансфере форварда "Боруссии" Джейдона Санчо
Леонид Федун навестил "Спартак" в Тарасовке 5
Артур может все же перейти в "Ювентус"
"Бавария" на выезде обыграла "Байер" и увеличила отрыв от дортмундской "Боруссии" до 10 очков
Лейпциг не сумел догнать "Боруссию" из Дортмунда и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
ЦСКА столкнулся с конкуренцией в попытке вернуть Вагнера Лава 4
У Антонио Эдера родился сын
Дмитрий Тарасов - о хейтерах: живу так, как считаю нужным 1
Месси: не могу дождаться, чтобы снова играть здесь (фото) 1
Левандовски и Мюллер не сыграют с менхенгладбахской "Боруссией" из-за перебора желтых карточек
Дейвидас Шемберас: Вагнер Лав в ЦСКА - это будет хорошее укрепление
"Боруссия Д" интересуется полузащитником "Валенсии" Ферраном Торресом
Румынский фанат получил более 7 лет тюрьмы за попытку убить полицейского во время матча
Луис Суарес восстановился после травмы
"Валенсия" в День русского языка опубликовала обращение Черышева (видео)
Видимо, Вагнер возвращается в ЦСКА. Он по-прежнему хорош или уже не помощник? 4
"Байер" и "Бавария" объявили стартовые составы
Федор Чалов оформил покер в двусторонке ЦСКА 2
"Ливерпуль" не собирается покупать игроков в летнее трансферное окно
"Напихать для него - вообще спокойно, как здравствуйте". Макеев - о Карпине
Макеев: поражение от "Динамо" со счетом 1:5 - это не слив Эмери 2
Все новости