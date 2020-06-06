"Мы бы хотели, чтобы было платно". Директор "Тамбова" - о бесплатных трансляциях

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о том, что матчи чемпионата России будут транслироваться бесплатно.

Фото: ФК "Тамбов"