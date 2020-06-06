Сегодня стало известно, что оставшиеся матчи РПЛ после возобновления турнира будут транслироваться бесплатно.
Все матчи чемпионата России после возобновления турнира будут показаны бесплатно
"Мы бы хотели, чтобы было платно, как и всегда. Мы не против, но то, что будут показывать бесплатно, и клуб получит меньше денег от трансляции… Это для нас существенно. Деньги, которые мы получаем от телевидения — для нас хорошая помощь. Если будут бесплатные показы, то это значит, что мы какие-то деньги недополучим", - цитирует Худякова Sport24.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
Ранее стало известно, что зрители смогут присутствовать на матчах. Однако стадиона должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости арены. При этом вход на стадион будет осуществляться строго при наличии масок и перчаток.
"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 25 очков.
"Мы бы хотели, чтобы было платно". Директор "Тамбова" - о бесплатных трансляциях
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о том, что матчи чемпионата России будут транслироваться бесплатно.
Фото: ФК "Тамбов"
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