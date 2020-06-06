Напомним, что в январе большинство клубов РПЛ высказалось в пользу расширения лиги. Планировалось увеличить число команд в дивизионе до 18-ти при сохранении прежнего формата соревнований, однако в РФС раскритиковали эту идею.
- Расширение? Не вижу в этом ничего страшного. Технически такое вполне реально, если бюджет двух новых клубов будет соответствовать требованиям премьер-лиги.
Сейчас порой приходится слышать, что, мол, как можно было разрешить выступать в ней "Тамбову", у которого нет ни своего стадиона, ни своей базы. Да, пока нет. Но оказавшись в премьер-лиге, область зажила футболом. В городе появился манеж, академия, в которой занимаются местные мальчишки и девчонки, - цитирует специалиста "СЭ".
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После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку в таблице. 20 июня команда возобновит сезон матчем против "Рубина".
Парфёнов: расширение РПЛ? Не вижу в этом ничего страшного
Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал идею расширить чемпионат России до 18-ти команд.
Фото: РИА Новости
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