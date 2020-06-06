Напомним, переход на систему "осень-весна" произошёл в 2011 году.
- Не думаю, что даже оказавшись в нынешней сложной ситуации, стоит бросаться из крайности в крайность. Нужно выстраивать свой календарь синхронно с Европой, поскольку это удобно для тех российских клубов, кто выступает в еврокубках, - приводит "СЭ" слова специалиста.
Ранее наставник "Уфы" Вадим Евсеев так же предложил не отказываться от нынешней системы календаря в российском футболе.
После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку в таблице. 20 июня команда возобновит сезон матчем против "Рубина".
Парфёнов - о возвращении на систему "весна-осень": нужно выстраивать свой календарь синхронно с Европой
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему "весна-осень".
Фото: Rusfootball.info
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