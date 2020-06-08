Напомним, что сезон возобновится 19 июня. На данный момент сыграно 22 тура.
- Знаю, что в некоторых командах иностранцев домой не отпускали. Я просто не понимаю, с каким настроением сейчас вообще будут выходить на поле эти иностранцы, которые больше двух месяцев просидели в чужой стране без семей.
А теперь ещё играть в футбол при практически пустых трибунах. Не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон, - приводит "СЭ" слова игрока.
На момент паузы в чемпионате "Урал" занимает десятую строчку РПЛ. В текущем сезоне хавбек провёл на поле семь матчей.
В первой игре после перерыва команда из Екатеринбурга сыграет против "Рубина".
Фидлер: не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон
Защитник "Урала" Артём Фидлер прокомментировал решение РФС доиграть текущий розыгрыш чемпионата России.
Фото: "СЭ"
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