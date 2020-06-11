- Насколько знаю, он жёсткий мужик. И правильный. Нашего склада. Я недавно разговаривал с футболистом, который играл под его началом. Он сказал: "Николич - мужик. Принципиальный, с позицией. Если обязательства перед игроками или перед ним не выполняются, идёт на конфликт. Если проблема не решается, уходит". Поэтому если руководители "Локомотива" думают, что взяли ручного тренера, они ошибаются, - цитирует Талалаева Чемпионат.
Контракт 40-летнего сербского специалиста Марко Николича с "красно-зелеными" вступил в силу 1 июня. Ранее тренер работал в таких клубах, как "МОЛ Фехервар" (Венгрия), сербские "Партизан", "Войводина", "Рад". Также Николич тренировал сборную Сербии до 19 лет.
С "Партизаном" он становился чемпионом Сербии в 2017 году. Годом позже вместе с клубом "МОЛ Фехервар" он взял титул чемпиона Венгрии.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
"Он жёсткий мужик. И правильный. Нашего склада". Талалаев - о Николиче
Тренер Андрей Талалаев прокомментировал назначение Марко Николича на пост наставника "Локомотива".
Фото: Getty Images
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