Как сообщает Metaratings.ru, с учетом бонусов Цорн зарабатывает в московском клубе 1,2 миллиона евро в год.
Отмечается, что попадание или победа "Спартака" в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание внутрироссийских трофеев, многократно увеличат бонусную часть зарплаты Цорна.
Цорн работает в "Спартаке" с прошлого лета.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 28 очков. Чемпионат России возобновится 19 июня. Подопечные Доменико Тедеско в первой игре после возобновления сыграют с "Арсеналом" в Туле. Встреча состоится 20 июня.
Стало известно, сколько Томас Цорн зарабатывает в "Спартаке"
Названа зарплата генерального директора "Спартака" Томаса Цорна.
Фото: Sportbox
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