- В этом сезоне должны стабилизировать команду, а затем шаг за шагом двигаться вперед. Надо понимать при этом, что у нас невероятно молодой состав. В последнем матче перед перерывом средний возраст старта оказался моложе, чем у "Спартака-2".
У меня контракт до 2021 года. Разговоры о продлении не велись, но их и не ожидал. У нас в голове другие вещи. Мне предлагали более длительный договор, но подписали в итоге на полтора года, поскольку по разным причинам видел смысл пойти по этому пути - и для себя, и для клуба, - цитирует Тедеско немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Немецкий 34-летний тренер Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который ныне возглавляет "Ригу". При Тедеско красно-белые сыграли 12 игр - 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения.
Московская команда занимает 8-е место в РПЛ, имея в активе 28 очков. Следующую игру красно-белые проведут в Туле против "Арсенала" 20 июня.
Ранее специалист работал в немецких командах "Шальке" и "Эрцгебирге". Лучшим его достижением является серебро Бундеслиги.
Тедеско: разговоры о продлении контракта не велись, но их и не ожидал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил мнение о составе команды и своем будущем.
Фото: Sports.ru
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