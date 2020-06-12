Сергей Кузнецов: Кононов был не против Деспотовича в "Спартаке". Он нам бы помог, у него есть голевое чутье

"Спартаку" нужен был нападающий. Деспотович забил через себя "Ахмату", до этого забивал "Ростову" в первом туре, затем "Арсеналу". Мы понимали, что нужно усиление состава. Искали варианты, Георгич был не против. Под ту формацию, которую мы проповедовали, 4-2-3-1, такие игроки, как Зе Луиш и Деспотович идеально подходят.
Штаб был заинтересован в нем. Центрнапа не было, а когда встал вопрос о Джордже, то все уже решалось на уровне Кононов — Цорн. Уверен, Деспот нам бы помог, у него есть голевое чутье", - цитирует Кузнецова Sport24.
Напомним, на тот момент Деспотович выступал за "Оренбург". 1 июня этого года форвард покинул команду, так как его соглашение с оренбургским клубом истекло. Сейчас серб находится в поиске новой команды.
Ранее сообщалось, что в услугах Деспотовича заинтересован ЦСКА, однако армейский клуб отказался от кандидатуры 28-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Деспотович провел 20 матчей и забил 8 голов.
Кононов возглавлял "Спартак" с 2018 по 2019 год. Сейчас 54-летний специалист тренирует "Ригу".
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Бывший ассистент главного тренера "Спартака" Олега Кононова Сергей Кузнецов рассказал, что нападающий Джордже Деспотович в 2019 году мог перейти в московскую команду.
Фото: инстаграм Деспотовича
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