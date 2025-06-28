Глебов: с Осипенко "Динамо" станет сильнее

"В переговорах "Динамо" с Осипенко я участие не принимал, но мы общались перед переходом Максима - рассказал ему какие-то детали. Думаю, с Осипенко "Динамо" станет сильнее", - цитирует Глебова Sport24.
Напомним, 17 июня, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника "Ростова" и сборной России Максима Осипенко. Стороны подписали соглашение на три года. Футболист будет выступать за бело-голубых под 55-м игровым номером.
Осипенко уже дебютировал на московскую команду, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против клуба из Медиалиги 2Drots (3:0).