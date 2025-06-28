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Глебов: с Осипенко "Динамо" станет сильнее

Хавбек "Динамо" Данил Глебов прокомментировал трансфер защитника "Ростова" Максима Осипенко в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"В переговорах "Динамо" с Осипенко я участие не принимал, но мы общались перед переходом Максима - рассказал ему какие-то детали. Думаю, с Осипенко "Динамо" станет сильнее", - цитирует Глебова Sport24.

Напомним, 17 июня, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника "Ростова" и сборной России Максима Осипенко. Стороны подписали соглашение на три года. Футболист будет выступать за бело-голубых под 55-м игровым номером.

Осипенко уже дебютировал на московскую команду, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против клуба из Медиалиги 2Drots (3:0).

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