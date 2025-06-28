"Мы приедем. Почему мы хотим провести матч, несмотря на рекомендацию SFV? Потому что нам доставит удовольствие встреча с "Зенитом", - приводит слова Константина ТАСС.
Ранее Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) рекомендовала "Сьону" не проводить встречу с петербургским "Зенитом". Позже в швейцарском клубе заявили, что клубы в праве самостоятельно принимать решение по товарищеским матчам, а встреча с сине-бело-голубыми была согласована с ФИФА и УЕФА.
Матч "Сьона" с "Зенитом" запланирован на 9 июля 2025 года в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало – в 19:00.
Президент "Сьона" Константин: нам доставит удовольствие встреча с "Зенитом"
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин объяснил, почему команда хочет провести матч с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Сьон"