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Президент "Сьона" Константин: нам доставит удовольствие встреча с "Зенитом"

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин объяснил, почему команда хочет провести матч с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Сьон"
"Мы приедем. Почему мы хотим провести матч, несмотря на рекомендацию SFV? Потому что нам доставит удовольствие встреча с "Зенитом", - приводит слова Константина ТАСС.

Ранее Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) рекомендовала "Сьону" не проводить встречу с петербургским "Зенитом". Позже в швейцарском клубе заявили, что клубы в праве самостоятельно принимать решение по товарищеским матчам, а встреча с сине-бело-голубыми была согласована с ФИФА и УЕФА.

Матч "Сьона" с "Зенитом" запланирован на 9 июля 2025 года в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало – в 19:00.

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