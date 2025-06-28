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Иранский футболист "Оренбурга" Сахархизан прибудет в Россию в конце недели

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин заявил, что иранский нападающий Саид Сахархизан вернется в Россию в конце недели.
Фото: ФК "Оренбург"
- Сахархизан должен в ближайшее время прибыть в расположение "Оренбурга". Иран потихоньку открывает воздушное пространство. Саид смог купить билет на самолет, поэтому надеемся, что он прилетит в конце этой недели Москву.

Напомним, Сахархизан испытывал трудности с вылетом из Ирана в связи с ограничениями, связанными с обострением конфликта на Ближнем Востоке 13 июня.

22-летний нападающий выступает за "Оренбург" с лета 2024 года. В сезоне-2024/2025 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: "СЭ"

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