"Пока тренируюсь индивидуально, но к середине следующей недели вернусь в общую группу", - приводит слова 36-летнего Погребняка "Р-Спорт".
22 мая форвард был госпитализирован из-за коронавируса. В начале июня футболиста выписали из больница и он начал работать с тренером-реабилитологом.
Погребняк в нынешнем сезоне забил два гола в 12 матчах.
"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 25 очков.
Погребняк рассказал, когда вернется в общую группу "Урала"
Форвард екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал, что на следующей неделе вернется в общую группу.
Фото: © ФК "Урал"
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