- Могу сказать, что эта отрасль подходит ему очень. У Аршавина есть имя, которое знают в Европе, ему будет легко со всеми. Не случайно, что в топовых клубах на таких должностях работают именно бывшие футболисты с большим именем в футболе. Аршавин - патриот и легенда Санкт-Петербурга, он будет хорошим помощником для "Зенита", - цитирует Орлова Sport24.
Контракт спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалты заканчивается летом 2021. По данным СМИ, главный кандидат на замену - Андрей Аршавин, однако сначала экс-футболист будет работать заместителем Рибалты.
Аршавин большую часть своей игровой карьеры провел в "Зените". В 2008 году он перешёл в лондонский "Арсенал" и провёл за него пять сезонов, возвращаясь на один год в качестве арендованного игрока в петербургский клуб. Впоследствии Аршавин вернулся в "Зенит", а карьеру заканчивал в казахстанском "Кайрате".
На данный момент Андрей работает экспертом на телевидении.
Орлов: Аршавин - патриот и легенда Санкт-Петербурга, он будет хорошим помощником для "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что Андрей Аршавин станет заместителем спортивного директора "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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