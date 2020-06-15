- Это я сделала Игорю предложение, кстати. Это было в Екатеринбурге: мы ехали в машине, и я ему говорю: "Слушай, давай поженимся".
Он начал говорить, что не готов. Я ему: "Жить со мной и кататься по городам вместе ты готов, а жениться, значит, нет?" - сказала супруга игрока в эфире "Матч ТВ".
Жена Смольникова: мне футбол надоел. Никогда не любила и не понимала эту игру
В текущем чемпионате фланговый защитник провёл в рамках РПЛ восемь матчей и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Смольникову, чей контракт истекает этим летом, "Зенит" предложит новое соглашение по схеме "1+1".
Жена Смольникова призналась, что это она делала футболисту предложение
Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина рассказала, как предложила игроку жениться на ней.
Фото: twitter.com/rsportru
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