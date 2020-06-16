- Дрис рассказывал мне, что до того, как откликнуться на предложение Бенитеса из "Наполи", он мог перейти в "Зенит". Но он решил не делать этого, потому что ненавидит холод, - цитирует Саннино TuttoNapoli.
В активе Дриса Мертенса 310 матчей за "Наполи" и 122 гола. Бельгиец выступает за итальянскую команду с 2013 года. Также в послужном списке форварда "ПСВ", "Утрехт", "Гент".
Мертенс стабильно вызывается в сборную Бельгии. С 2011-го года он провел за нее 90 матчей и забил 18 голов.
Друг Мертенса рассказал, что игрок мог перейти в "Зенит"
Певец Андреа Саннино, который дружит с нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом рассказал, что игрок мог оказаться в "Зените".
Фото: Getty Images
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