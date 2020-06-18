Напомним, что в рамках 23-го тура ЦСКА сыграет против лидирующего "Зенита". Матч состоится 20 июня.
- ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы.
Армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, - приводят "Известия" слова тренера.
После 22-х туров армейцы занимают пятую строчку таблицы РПЛ.
Чемпионат России будет возобновлён сегодня игрой "Крылья Советов" - "Ахмат". Начало встречи - 18:00 мск.
Кириченко: ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением по поводу готовности красно-синих включиться в борьбу за Лигу чемпионов.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!