- В новом сезоне будет еще тяжелее, чем в прошлом. Нам как чемпионам это еще одно новое испытание. Мы к нему подготовимся. И конечно будем отстаивать титул, нам очень понравилось выигрывать. В каждом матче будем стараться выигрывать, чтобы достичь цели.
Вчера, в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград "Герои РПЛ" по итогам прошедшего сезона. Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян был признан лучшим полузащитником российской Премьер-лиги. Напомним, он получил эту награду третий год подряд.
В минувшем сезоне "Краснодар" финишировал на первой строчке в турнирной таблице, опередив "Зенит" на одно очко, и впервые в своей истории стал чемпионом России.
Источник: "Матч ТВ"
Сперцян: "Краснодар" будет отстаивать титул, нам очень понравилось выигрывать
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от нового сезона.
Фото: РПЛ