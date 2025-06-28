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Полузащитник "Динамо" Глебов рассказал, почему ранее не перешел в "Спартак"

Хавбек "Динамо" Данил Глебов объяснил, почему он не перешел в московский "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
"Почему в свое время отказался от перехода в "Спартак"? Потому что не было предложения от "Спартака", было предложение от "Динамо". До этого? До этого меня просто не отпускали в "Ростове", - цитирует Глебова "Матч ТВ".

Данил Глебов, выступающий на позиции опорного полузащитника, перебрался из "Ростова" в московское "Динамо" зимой этого года. В составе бело-голубых 25-летний хавбек провел 10 матчей в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также на его счету две игры за "Динамо" в Кубке России, в которых Глебов не отличился результативными действиями.

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