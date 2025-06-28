"Почему в свое время отказался от перехода в "Спартак"? Потому что не было предложения от "Спартака", было предложение от "Динамо". До этого? До этого меня просто не отпускали в "Ростове", - цитирует Глебова "Матч ТВ".
Данил Глебов, выступающий на позиции опорного полузащитника, перебрался из "Ростова" в московское "Динамо" зимой этого года. В составе бело-голубых 25-летний хавбек провел 10 матчей в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также на его счету две игры за "Динамо" в Кубке России, в которых Глебов не отличился результативными действиями.
Полузащитник "Динамо" Глебов рассказал, почему ранее не перешел в "Спартак"
Фото: ФК "Динамо"