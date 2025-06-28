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Ташуев: Сперцян - готовый игрок для Европы, но такой футболист нужен РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев выскзался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Сперцян — готовый игрок для Европы. Большой потенциал в нем был виден сразу. Сейчас Эдуард уже набрался опыта, окреп. Но, конечно, его возможный отъезд станет потерей для РПЛ. Такие яркие футболисты нужны нашему чемпионату", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 25 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России.

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