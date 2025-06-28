- Мы разговаривали с Сергеем Николаевичем Галицким и Мурадом Мусаевым на эту тему. Мы примем необходимые меры — некоторые игроки будут наказаны. Понятно, что это контрольная игра, но нельзя выходить за определенные рамки ни при каких условиях.
Вчера, 27 июня, состоялся контрольный матч между "Краснодаром" и "Динамо" из Махачкалы. На 39-й минуте игра была остановлена из-за массовой потасовки между игроками, в результате которой главный арбитр встречи показал пять красных карточек.
Игра проходила на одном из полей Академии "Краснодара" в формате трех таймов (45+45+30 минут) и завершилась со счетом 4:1 в пользу "быков".
Источник: "Чемпионат"
Гаджиев - о драке в товарищеской игре "Динамо" Мх с "Краснодаром": некоторые игроки будут наказаны
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал массовую драку в контрольном матче против "Краснодара".
Фото: Rusfootball.info