Свернуть все/Развернуть все

"Мы готовы с радостью принять сборную России". Директор "Ахмата" - о решении УЕФА по Грозному

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на снятие запрета УЕФА на проведение в столице Чеченской республики международных матчей.
Фото: ФК "Ахмат"
- Хорошо, что разрешили. Мы давно уже проводили мероприятия с участием многих мировых звезд, знаменитостей и спортсменов. Мы принимаем это как должное, рады этому. Город давно заслужил это право.

Мы готовы с радостью принять сборную России, - цитирует функционера "Р-Спорт".

Чемпионат России будет возобновлён сегодня игрой "Крылья Советов" - "Ахмат". Начало встречи - 18:00 мск.

Команда Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ахмат Айдамиров УЕФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Тедеско: прогресс Тила налицо 2
Семак: все хотят играть, но переживают за своё здоровье
Ларссон: "Спартак" - фантастический клуб 4
Возвращение к жизни, но не для всех. РПЛ снова с нами 1
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 9
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой 5
"Агенты выходили на меня". Аршавин - об интересе к Азмуну
Аршавин: Шатов, насколько я знаю, решил покинуть "Зенит" 4
"Не имеет значения, где пройдёт полуфинал Кубка". Ларссон - о решении РФС 1
Ларссон: то, через что прошли чернокожие люди - ужасно. Надеюсь, мы продолжим уделять этой проблеме внимание 7
"Мы готовы с радостью принять сборную России". Директор "Ахмата" - о решении УЕФА по Грозному
Источник: "Локомотив" попробует продать Смолова, даже если игрок не останется в "Сельте" 1
Лодыгин: не считаю, что проиграл Лунёву конкуренцию 8
Кириченко: ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов
"Реал" разгромил "Валенсию". Черышев отыграл 20 минут 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Кикнадзе в ближайшее время начнёт переговоры о новом контракте Алексея Миранчука 4
"Сент-Этьен" сообщил, что в клубе пять заражённых коронавирусом
Президент Ла Лиги: было бы идеально, если бы игрок сделал каминг-аут 4
Эррера – о вечеринке Неймара: жена не отпускала меня в туалет - чего там только не было
"Ахмат" вылетел на матч против "Крыльев" 1
"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад"
Дождались! До рестарта чемпионата России осталось меньше суток (видео) 3
Стал известен состав "Валенсии" Черышева на матч против "Реала" 1
Шунич: уже за два тура можно свести отставание от ЦСКА к нулю 3
Капитаны клубов РПЛ поблагодарили врачей за работу во время пандемии коронавируса
Кокорин: нам сказали, что мы готовимся к игре
Директор "Мордовии" подтвердил, что команда не сыграет в ФНЛ 5
"Ротор" прошел лицензирование для участия в РПЛ
Гендиректор "Сочи": было бы времени много, как в случае с "Оренбургом", то пошли бы на перенос 9
Все новости