"Мы готовы с радостью принять сборную России". Директор "Ахмата" - о решении УЕФА по Грозному

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на снятие запрета УЕФА на проведение в столице Чеченской республики международных матчей.

Фото: ФК "Ахмат"