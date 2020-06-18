- Хорошо, что разрешили. Мы давно уже проводили мероприятия с участием многих мировых звезд, знаменитостей и спортсменов. Мы принимаем это как должное, рады этому. Город давно заслужил это право.
Мы готовы с радостью принять сборную России, - цитирует функционера "Р-Спорт".
Чемпионат России будет возобновлён сегодня игрой "Крылья Советов" - "Ахмат". Начало встречи - 18:00 мск.
Команда Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.
"Мы готовы с радостью принять сборную России". Директор "Ахмата" - о решении УЕФА по Грозному
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на снятие запрета УЕФА на проведение в столице Чеченской республики международных матчей.
Фото: ФК "Ахмат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!