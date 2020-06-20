ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России со счетом 0:4 проиграл "Зениту". Голами отметились Бранислав Иванович, Себастьян Дриусси и дубль оформил Малком.
"Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление.
Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось", - сказал Овчинников на ютуб-канале РПЛ.
ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Зенит" набрал 53 очка и увеличил отрыв от московского "Локомотива".
Гончаренко после поражения от "Зенита" стало плохо. У тренера поднялось давление
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников посетил пресс-конференцию вместо главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: © ПФК ЦСКА
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