Напомним, что красно-зелёные не стали продлевать с Сёминым контракт. Теперь команду тренирует Марко Николич.
"Я для руководства клуба не ручной тренер и им мешаю". Сёмин - об уходе из "Локомотива"
По словам 73-летнего Семина, причиной его отставки были не спортивные результаты. Тренер отметил, что в некоторых моментах он мешал руководителям клуба.
- Интервью Сёмина? Раз за разом Юрия Павловича подставляют его медийные консультанты. Люди, которым он доверяется, ни черта в этих вопросах не понимают. Уже трижды Юрий Павлович, доверившись, получает пробоины ниже ватерлинии. Более саморазоблачительной статьи, чем та, что вышла, я себе представить не могу, - приводит слова Кикнадзе "СЭ".
В первой игре без Сёмина "Локо" одолел "Оренбург" (1:0) в рамках 23 тура РПЛ.
Кикнадзе: интервью Сёмина? Уже трижды он получает пробоины ниже ватерлинии
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал высказывания экс-главного тренера железнодорожников после его ухода из клуба.
Фото: ТАСС
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