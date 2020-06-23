Напомним, что "Ростов" был вынужден сыграть против "Сочи" (1:10) игроками молодёжной команды и футболистами академии, поскольку сочинцы отказались от переноса матча. РПЛ настаивать на переносе не стала, заявив, что клубы должны договориться между собой.
"Динамо" и "Ростов" перенесли матч, который должен был состояться 21 июня, на 19 июля из-за заболевших в составе бело-голубых.
- Считаю, мы должны быть последовательны в своих решениях. Раз в исключительной ситуации РФС и РПЛ дали "Ростову" шанс договориться, такую же опцию предоставили и "Динамо". Матчи клубов, участвующих в Кубке, тоже могут быть перенесены на 19 июля, но тогда надо будет сместить и Кубок, - сказал Прядкин в эфире канала "Россия 24".
Прядкин: мы должны быть последовательны. Дали "Ростову" шанс договориться, такую опцию предоставили и "Динамо"
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал позицию лиги по поводу переносов из-за заражений футболистов коронавирусом.
Фото: ТАСС
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