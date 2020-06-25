ЦСКА на своём поле уступил "Зениту" со счётом 0:4. По словам голкипера, теперь москвичам нужно собраться и двигаться дальше.
"Конечно, обидно, что сейчас такая история происходит. То, что весну так начали. То, что сейчас произошло с "Зенитом". Конечно, хочется выжимать максимум. Хочется показывать какой-то другой уровень. Хочется другого результата. Но ты понимаешь: надо это принимать и идти дальше. Ничего ты не изменишь. Было 0:4 — и всё, это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать? Зачем?!" — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
После поражения ЦСКА сообщалось, что главный тренер команды Виктор Гончаренко решил покинуть клуб. Информацию пока не подтвердили. Тем не менее, уже известно, что к следующему матчу ЦСКА будет готовить старший тренер Сергей Овчинников.
В своём блоге Василий Уткин заявил, что Игорь Акинфеев намерен завершить карьеру.
"Пойти вены себе порезать?" Акинфеев рассказал, как воспринял поражение ЦСКА от "Зенита"
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о разгромном поражении своей команды от "Зенита" в 23-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС
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