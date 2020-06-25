"Разговоры были. Звонили из "Краснодара". Его действительно могли пригласить в команду. Потом приезжали люди, которые разговаривали непосредственно с Денисом, но до конкретных переговоров не дошло", — цитирует Черышева-старшего "Матч ТВ".
Черышев выступает за "Валенсию" с лета 2018 года. Тогда он перешёл в этот клуб на правах аренды из "Вильярреала". Вскоре "Валенсия" выкупила трансфер россиянина. Текущее соглашение Дениса с "летучими мышами" действует до лета 2022 года.
Черышев мог перейти в "Краснодар" после чемпионата мира 2018 года
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев мог оказаться в "Краснодаре", рассказал его отец, Дмитрий Черышев.
Фото: Marca
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