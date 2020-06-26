- В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК "Оренбург" принял решение о невозможности проведения матча "Оренбург" - "Краснодар".
Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча. Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника ФК "Краснодар", матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой.
Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу. ФК "Оренбург" приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ, - написано на сайте "Оренбурга".
Официально: "Оренбург" признал техническое поражение в матче с "Краснодаром"
"Оренбург" на своем сайте опубликовал заявление по матчу с "Краснодаром" и признал техническое поражение.
Фото: ФК "Оренбург"
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