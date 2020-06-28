Черчесов - о вратаре "Ростова" Попове: пропущенными 10 мячами гордиться не стоит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение об игре вратаря "Ростова" Дениса Попова в матче с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Рад, что он сыграл. Но он понимает, что его ждет. Пропущенными 10 мячами, наверное, гордиться не стоит, - сказал Черчесов в эфире Матч ТВ.

Молодой голкипер ростовчан Денис Попов, несмотря на 10 пропущенных мячей, был признан игроком матча, а также он поставил рекорд по количеству сейвов за одну игру.

Напомним, матч "Сочи" и "Ростова" закончился со счетом 10:1. Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, весь клуб сел на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.


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Теги: Черчесов Попов Ростов Сочи
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