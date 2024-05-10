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Дркушич: математические шансы на то, чтобы остаться в РПЛ у "Сочи" еще есть. Нужно выиграть три игры

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Защитник "Сочи" Ванья Дркушич поделился ожиданиями от трех финальных матчей сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Математическая возможность на спасение ещё есть. Мы верим, что получится остаться в РПЛ. Будем делать всё для этого. Да, будет тяжело. Нужно выиграть три игры - и ничего другого", - цитирует Дркушича "Чемпионат".

За три тура до конца чемпионата "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 20 очков в 27-ми встречах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 8 очков. Соперниками "Сочи" в трех заключительных турах сезона станут "Пари НН", "Краснодар" и "Рубин".

Сочи Дркушич
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