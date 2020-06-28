Черчесов: мое требование к Смолову - чтобы он понял, чего хочет

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре Федора Смолова в чемпионате Испании.
Gettyimages.ru
Смолов провел за "Сельту" 11 матчей и забил два гола.

"Мы поддерживаем любое решение игрока. В этой ситуации есть три стороны: Федор, "Локомотив" и "Сельта". Моя просьба к Смолову, она же требование - чтобы он понял, чего он хочет. Судя по всему, он хочет там остаться", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Черышев? Мы ему рекомендуем только одно - принять ситуацию, как она есть. Те 20-30 минут, которые ему дают играть в клубе, он использует", - сказал специалист.

Смолов вчера забил гол в ворота "Барселона" в 32-м туре чемпионата Испании. Права на футболиста принадлежат "Локомотиву", в "Сельте" он в аренде до конца сезона.

Ранее сообщалось, что "Сельта" планирует летом выкупить права на Смолова.

Черышев забил три гола в 25 матчах за "Валенсию".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Смолов Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бикфалви: самое главное было победить и взять три очка
Еськов будет судить матч между ЦСКА и "Спартаком" 11
Божович приходил в "Крылья" под речи о еврокубках, а уволен за последнее место. Спасать придется Талалаеву
Спортивный директор "Тамбова": будем биться до конца
Марио Гомес завершил карьеру
"Зальцбург" в 7-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии
Футболисты "Барселоны" высказали Сетьену претензии после матча с "Сельтой" 1
Черчесов: мое требование к Смолову - чтобы он понял, чего хочет 1
"Милан" одержал победу над "Ромой"
Черчесов - о Миранчуках: по-хозяйски начали играть
"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии 1
"Валенсия" на выезде уступила "Вильярреалу"
Черчесов - о вратаре "Ростова" Попове: пропущенными 10 мячами гордиться не стоит 1
Феерия Бикфалви против "Тамбова": забил два, принес победу и за минуту схватил две карточки
Евсеев: ждали спартаковский футбол, забегания, стеночки. Но так и не увидели 7
"Если бы 75 лет назад была у нас такая мощь, посмели бы на нас напасть?" Тарасов - о Дне Победы 15
Парфенов - о победе над "Тамбовом": хотели реабилитироваться за поражение от "Рубина"
Тренер "Тамбова" Шипчев: ощущение, что VAR смотрят, когда нам нужно пенальти поставить 1
Оздоев: за "Тамбовом" смотреть очень приятно, красиво играют
Губерниев - о назначении Талалаева в "Крылья": я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера
Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Тамбов"
Черевченко - о карантине "Ростова": я уверен, что они тренировались 8
"Если победят "Спартак", то все остальное забудут". Аршавин - о возвращении Гончаренко 5
Черышев не вошел в стартовый состав "Валенсии" на матч с "Вильярреалом" 1
Официально: Талалаев возглавил "Крылья Советов" 8
Масалитин - о Гончаренко: если уходишь, то уходи. Будь мужиком 3
Тренер "Тамбова" Шипчев - о матче с "Уралом": кто больше захочет, тот и выиграет 1
Парфенов: с "Тамбовом" мы в четыре нападающих играем
Хохлов - о Смолове: если цена будет адекватной, Федя останется в "Сельте"
СМИ: Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с ЦСКА, но команда все еще остается на карантине 9
Все новости