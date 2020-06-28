Смолов провел за "Сельту" 11 матчей и забил два гола.
"Мы поддерживаем любое решение игрока. В этой ситуации есть три стороны: Федор, "Локомотив" и "Сельта". Моя просьба к Смолову, она же требование - чтобы он понял, чего он хочет. Судя по всему, он хочет там остаться", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Черышев? Мы ему рекомендуем только одно - принять ситуацию, как она есть. Те 20-30 минут, которые ему дают играть в клубе, он использует", - сказал специалист.
Смолов вчера забил гол в ворота "Барселона" в 32-м туре чемпионата Испании. Права на футболиста принадлежат "Локомотиву", в "Сельте" он в аренде до конца сезона.
Ранее сообщалось, что "Сельта" планирует летом выкупить права на Смолова.
Черышев забил три гола в 25 матчах за "Валенсию".
Черчесов: мое требование к Смолову - чтобы он понял, чего хочет
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре Федора Смолова в чемпионате Испании.
Gettyimages.ru
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