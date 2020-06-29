Напомним, что его место занял Андрей Талалаев.
"Надо отдать должное Божовичу: это его седьмой клуб в России. Нормально. Хорошо заработал, прекрасно чувствует.
Если говорить о футболе, все зависит от игроков, которые у тебя есть. Если брать предыдущие клубы, тот же "Ростов", у него там получалось нормально, были хорошие игроки", - приводит слова Бородюка "Матч ТВ".
После 24 туров самарская команда занимает последнюю строчку РПЛ. Ранее Божович работал в "Амкаре", ФК "Москва", московском "Динамо", "Ростове", "Локомотиве" и тульском "Арсенале".
В рамках следующего тура "Крылья" сыграют против "Локомотива" на выезде.
Божович приходил в "Крылья" под речи о еврокубках, а уволен за последнее место. Спасать придется Талалаеву
Бородюк: у Божовича седьмой клуб в России. Хорошо заработал
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал увольнение главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича.
Фото: РПЛ
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