Об этом сообщает СЭ. В оренбургском клубе 10 человек находится на карантине. В матче 24-го тура против "Краснодара" команде было засчитано техническое поражение.
"Динамо" получало специальное разрешение регионального ведомства, чтобы покинуть базу изолированной группой и сыграть с ЦСКА. Для встречи с "Сочи" в рамках 25-го тура РПЛ бело-голубым вновь придется запрашивать разрешение, чтобы задействовать игроков основы.
"Динамо" планирует сыграть в 25-м туре основой, "Оренбург" выставит молодежный состав
Московское "Динамо" планирует выставить основной состав на матч с "Сочи", "Оренбург", скорее всего, примет дома "Урал" молодежью.
Фото: ФК "Динамо"
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