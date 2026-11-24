"Что касается слов гендиректора "Динамо" Пивоварова, что футбол был прекращен судьей, пожелание всего одно: правила хоть откройте. А потом удивляются, что не могут подать протест — там же описывать надо, а не просто кричать, что красной не было", — заявил Федотов.
Экс-арбитр также обратил внимание на действия защитника московской команды в эпизоде с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.
"Пивоваров же не может сказать, что Осипенко не способен быстро развернуться и что он медленнее Кордобы в сто раз. Проще свалить все на судью", — добавил Федотов.
Напомним, на 44-й минуте встречи 15-го тура РПЛ арбитр Кирилл Левников после вмешательства VAR показал Осипенко прямую красную карточку за нарушение против Кордобы.
Ранее Пивоваров выразил сомнения в правильности удаления, заявив, что после этого решения "футбол был прекращен".
Источник: "Чемпионат"