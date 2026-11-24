"Конечно, в зимнее трансферное окно возможны усиления. Не буду сейчас комментировать количественно, но планы есть", — сказал Пивоваров.
При этом гендиректор "Динамо" не уточнил, какие именно позиции клуб намерен укрепить и с какими футболистами могут начаться переговоры.
После 15 туров чемпионата России московская команда набрала 32 очка и завершила первый круг на первом месте в турнирной таблице. Ближайший преследователь бело-голубых, петербургский "Зенит", отстает на один балл.
Источник: "Чемпионат"