"Сейчас очень много молодёжи в команде: 14 из 24 футболистов — это возраст 21 год и младше. А им свойственна нестабильность, к сожалению", — заявил Игдисамов.
При этом наставник считает, что молодость состава открывает серьезные перспективы для дальнейшего прогресса. По его мнению, ключевым фактором развития футболистов станет получение игрового опыта.
"Я думаю, что большой потенциал для роста именно здесь, когда наши молодые футболисты получат свой бесценный опыт. Но его, к сожалению, иногда мы покупаем за высокую цену", — добавил тренер.
Источник: "Россия 24"