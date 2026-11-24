Батраков в Лиге чемпионов: где смотреть трансляцию матча "Галатасарай" - "Астон Вилла"

Где и во сколько смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов УЕФА "Галатасарай" (Турция) - "Астон Вилла" (Англия).

Фото: GETTY IMAGES

Сегодня, 24 ноября, "Галатасарай" примет на домашнем стадионе английскую "Астон Виллу" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.



После четырех сыгранных туров стамбульцы располагаются на 18 строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов с 6 набранными очками, англичане занимают шестое место с 9 баллами в своем активе.