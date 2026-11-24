"Не считаю, что я уступаю кому-то в РПЛ на своей позиции. Всегда есть шанс снова попасть в топ-клуб. Если поступит предложение, достойное для меня и "Ахмата", будем рассматривать", — сказал Адамов.
Защитник также сравнил себя с Мантуаном, который составлял ему конкуренцию во время выступлений за "Зенит".
"Считаю, что тот же Мантуан, который играл в "Зените" на моей позиции, не сильнее. Но когда футболист не выпадает, нет смысла его менять", — отметил Адамов.
Футболист добавил, что обсуждал свое положение с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком. По его словам, специалист просил набраться терпения и ждать шанса, поэтому обиды на наставника у него не осталось.
Источник: Sport24