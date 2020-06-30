Таким образом Роспотребнадзор уже сегодня может разрешить им тренироваться с командой.
Аналогичная ситуация с игроками Хаджикадуничем и Логашовым.
Отметим, что ранее заболевший Хорен Байрамян уже принял участие в игре против "Арсенала" (2:1).
Матч 25 тура "Ростов" - "Краснодар" состоится завтра.
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Попов, Еременко и Норманн смогут сыграть с "Краснодаром"
Тесты заражённых коронавирусом игроков "Ростова" по два раза показали отрицательный результат.
Фото: ФК "Ростов"
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