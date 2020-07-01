Гол нарушителя режима, Дзюба - лучший ассистент, Вилков против "Зенита"

"Тамбов" продолжает сохранять статус кочевого клуба. Стадион в родном для него городе по-прежнему не готов принимать матчи Премьер-Лиги. Завершать чемпионат "тамбовчанам" приходится в Нижнем Новгороде. Причем, без болельщиков и без сотрудников СМИ на трибунах. Причина в том, что в Нижегородской области сложная эпидемиологическая обстановка, ежедневно выявляется более 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Местные власти посчитали необходимым оставить в силе ограничительные меры.
Отсутствие публики на стадионе, правда, скорее пошло на пользу номинальным хозяевам. Среди местных жителей, захотевших посетить матч, большинство наверняка поддерживало бы команду Семака. Да и для "Зенита" все-таки более привычно, когда на трибунах шумно, а "Тамбову" не в новинку играть дома в практически камерной атмосфере. В трансляции Матч ТВ, кстати, был наложен интершум, и смотреть футбол по телевизору было вполне не скучно.
Борьба тактических задумок и интрига в стартовых составах - явления, абсолютно не связанные с матчем "Тамбов" - "Зенит". Тренерам, собственно, и удивлять было нечем. Расстановка сил предельно понятна, рисунок игры каждой из команд тоже. Первушин обходится без ротации, лишь вынужденно внося коррективы из-за травмы Ойеволе и продолжающейся дисквалификации Тетрашвили. Семак после возобновления чемпионата подчеркнуто не делает ни одной перестановки. Даже нарушитель режима Азмун не попадает под санкции и продолжает выходить на поле с первых минут.
Стабильность Семака, впрочем, не ограничивается только стартовым составом. Сергей Богданович с постоянством пользуется нововведением времен пандемии. Во всех трех матчах после возобновления сезона он делал по 5 замен. И свежие футболисты активно помогали победить. Например, во встрече с "Крыльями" победный гол был забит после пенальти, который заработал Сутормин. А сегодня 3 очка стали возможны благодаря голу Ригони.
"Зенит" достаточно предсказуемо владел инициативой на протяжении всего матча. Пожалуй, главная приятная неожиданность была в том, что активнее других был Кузяев. Далер отличался высокой точностью передач, успешным дриблингом и опасными ударами. Подобные выступления, очевидно, приближают полузащитника к переезду в команду из топовых европейских чемпионатов.
Повышенное внимание было приковано к Азмуну. Как может быть иначе после его не самого примерного поведения в последнее время? Можно было бы придираться к тому, что за 67 игровых минут иранец реже всех из полевых игроков контактировал с мячом. Но, во-первых, он неплохо играл без мяча. Во-вторых, интересно действовал в подыгрыше. В-третьих, забил важный гол. Таким образом, Азмун не только принес извинения за нарушения режима до игры, но и во время нее показал, что готов исправляться и способен принести команде пользу.
Кстати, события концовок обеих половин матча не стали большим удивлением. "Тамбов" в текущем сезоне половину голов пропустил именно в последние 15 минут таймов. К тому же в большинстве случаев результативная атака соперника включала в себя подачу мяча в штрафную и проигранную "тамбовчанами" верховую борьбу. Ровно это мы увидели и сегодня - голевые передачи Азмуну и Ригони сделал выигравший у защитников верх Дзюба. Отметим, что Артем после этого вышел в лидеры в гонке ассистентов, обогнав Зелимхана Бакаева.
Важная деталь - на подготовку у "тамбовчан" было в два раза меньше времени. В прошлом туре они играли в воскресенье, а "сине-бело-голубые" - в пятницу. В условиях плотного графика и напряженного завершения сезона это обстоятельство приобретает особое значение. Следствием этого в известной степени можно считать пропущенные "Тамбовом" голы в концовках.
У хозяев, по большому счету, вообще не было особых шансов даже на ничью. Играли они слабо и безыдейно. Надежда на спасенный турнирный балл у "Тамбова" появилась исключительно благодаря оригинальному решению Вилкова. Главный судья матча в абсолютно обыкновенном и не криминальном эпизоде разглядел в борьбе Ракицкого и Федчука нарушение правил со стороны защитника. И что интересно - видеоассистенты его решение не отменили. От бурных послематчевых дискуссий Вилкова спас только гол Ригони.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Гол нарушителя режима, Дзюба - лучший ассистент, Вилков против "Зенита"
Лидер Премьер-Лиги не испытывал проблем в выездной игре с "Тамбовом", но неожиданно осложнить ему жизнь решил Вилков. "Зенит" спасли голевые передачи Дзюбы и голы Азмуна и Ригони в концовках таймов.
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