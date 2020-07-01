Напомним, ранее в "Оренбурге" было выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клубу было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром". Также под вопросом проведение матча "Рубин" - "Оренбург".
"То, что происходит с "Оренбургом", конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом. "Оренбург" не заслужил того, что ему записывают поражения. Это наши коллеги, за них обидно", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Гендиректор "Уфы": "Оренбург" не заслужил того, что ему записывают поражения
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с отменой матчей "Оренбурга".
Фото: © РИА Новости
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