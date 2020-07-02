В семи остальных встречах 26-го тура арбитры смогут прибегнуть к видеоповторам в спорных ситуациях.
"Видеоассистенты в один день могут работать только на четырёх матчах. 4 июля, у нас пять игр.
"Динамо" и "Сочи" автоматически должны играть с VAR, потому что в прошлом туре они играли без него. "Крылья Советов" — "Ростов" — ростовчане борются за еврокубки. "Ахмат" — ЦСКА — у москвичей та же ситуация.
"Спартак" за Лигу Европы и Лигу чемпионов не борется", — цитирует Калошина "Чемпионат".
После 25 туров "Спартак" идет на 6-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги и делит его с "Уфой" и "Динамо". Для попадания в Лигу Европы команде Доменико Тедеско необходимо выиграть Кубок России или занять шестое место в случае победы "Зенита" в Кубке.
"Тамбов" идет 14-м, на два очка опережая идущие в зоне вылета "Крылья Советов" и "Оренбург".
"Спартак" за еврокубки не борется". В РФС объяснили, почему матч красно-белых с "Тамбовом" пройдет без VAR
Руководитель проекта по внедрению системы VAR Леонид Калошин объяснил, почему из всех игр 26-го тура РПЛ именно матч "Спартак" - "Тамбов" пройдет без видеопомощи судьям.
Фото: ФК "Тамбов"
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