Ригони: заболеть коронавирусом самому не страшно. Больше тревожит опасность заразить семью

Футболист "Зенита", автор победного мяча в ворота "Тамбова" (2:1) Эмилиано Ригони рассказал, как относится к угрозе заразиться коронавирусом.
Фото: ФК "Зенит"
Пока в составе "Зенита", в отличие от других команд Премьер-Лиги, не выявлено ни одного зараженного Covid-19, хотя форвард Сердар Азмун неоднократно нарушал ограничивающие предписания. По словам гендиректора "Зенита" Александра Медведева, клуб оштрафовал иранца на круглую сумму.

"Команда восприняла со всей ответственностью, которая необходима в такой ситуации. И мы отлично провели восстановительный период, чтобы как можно лучше стартовать на этом отрезке.

Страх всегда присутствует — в первую очередь за своих близких. Заболеть самому не страшно, а вот принести вирус домой и заразить семью, детей… Меня это тревожит больше всего. Но если строго следовать всем предписаниям и мерам безопасности, думаю, спокойно можно играть", — приводит слова Ригони официальный сайт "Зенита".

"Зенит" выиграл все три матча после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, и уже по итогам следующего, 26-го тура, может стать чемпионом.


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Теги: Ригони Зенит
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