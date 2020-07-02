- Тедеско - хороший мотиватор. Он пытается чаще использовать русский язык, уже может строить целые предложения. Часто общается с нами на смеси английского и русского.
Доменико всегда старается подобрать правильные слова. Например, после матча с "Уфой" говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей, потому что не можем на них повлиять. Наша задача - сконцентрироваться на работе, - цитирует Рассказова сайт красно-белых.
22-летний Николай Рассказов - воспитанник "Спартака". Полноценно в основе московского клуба футболист выступает с сезона 2018/19. В нынешнем чемпионате России он провёл 15 матчей и забил 1 гол.
Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который ныне возглавляет "Ригу". При Тедеско красно-белые сыграли 15 игр - 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений.
Московская команда занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 32 очка. Следующую игру красно-белые проведут дома против "Тамбова" 4 июля.
Рассказов: после матча с "Уфой" Тедеско говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей
Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Фото: Советский спорт
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