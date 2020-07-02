Рассказов: после матча с "Уфой" Тедеско говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей

Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Фото: Советский спорт
- Тедеско - хороший мотиватор. Он пытается чаще использовать русский язык, уже может строить целые предложения. Часто общается с нами на смеси английского и русского.

Доменико всегда старается подобрать правильные слова. Например, после матча с "Уфой" говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей, потому что не можем на них повлиять. Наша задача - сконцентрироваться на работе, - цитирует Рассказова сайт красно-белых.

22-летний Николай Рассказов - воспитанник "Спартака". Полноценно в основе московского клуба футболист выступает с сезона 2018/19. В нынешнем чемпионате России он провёл 15 матчей и забил 1 гол.

Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который ныне возглавляет "Ригу". При Тедеско красно-белые сыграли 15 игр - 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

Московская команда занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 32 очка. Следующую игру красно-белые проведут дома против "Тамбова" 4 июля.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рассказов Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Вольфсбург" интересуется Чаловым
Непомнящий сомневается, что Азмун сможет заиграть в Европе
Источник: Алексея Миранчука предложили "Фиорентине" 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Бывший голкипер "Оренбурга" Довбня сообщил, что переходит в "Ротор"
"Буду всегда благодарен". Мельгарехо рассказал о впечатлениях от России и россиян 1
Дмитрий Комбаров - о полуфинале КР: "Спартаку" нужно побеждать "Зенит" на любом стадионе 3
Рассказов - о VAR: таких систем в футболе быть не должно 3
Ефремов: не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым 1
"Оренбург" направил письмо "Рубину" с просьбой о переносе матча
Ефремов рассказал, почему ему не удалось закрепиться в ЦСКА
Рассказов: после матча с "Уфой" Тедеско говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей 1
Дмитрий Ефремов - о смене имиджа: если бы сделал это в ЦСКА, Набабкин затравил бы за пару часов 1
Клопп прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити"
Официально: Сане перешел в "Баварию" из "Манчестер Сити"
"Ливерпуль" повторил антирекорд АПЛ по пропущенным голам в ранге чемпиона
Дмитрий Комбаров назвал лучших футбольных экспертов на телевидении 3
Зидан отреагировал на новость об уходе Месси из "Барселоны"
СМИ: фаворитом на пост главного тренера "Арсенала" является Адиев 3
"Манчестер Сити" потроллил "Ливерпуль" после разгромной победы 2
Наумов: у "Локо" сохраняются наработки Семина. Хорошо, что Николич ничего не ломает 1
Месси хочет покинуть "Барселону" после окончания контракта 3
Аленичев - об удалении Зобнина: что творилось в его голове?! Просто не узнаю Рому 1
Хави принял предложение возглавить "Барселону"
"Реал", победив "Хетафе", оторвался от "Барселоны" на четыре очка
"Ливерпуль" в первом матче в ранге чемпиона разгромно проиграл "Манчестер Сити" 2
Жена Погребняка и Бузова встретились впервые после самоизоляции (фото) 14
Аленичев: "Спартак" очень слаб в позиционных атаках, у тренеров нет плана "Б" 10
"Вердер" не смог забить "Хайденхайму" в первом переходном матче Бундеслиги
РФС оставил в силе 3-матчевую дисквалификацию игрока "Тамбова" Тетрашвили. Он оскорбил судей
Все новости