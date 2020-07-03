Об этом сообщает Чемпионат. У клуба есть несколько вариантов моложе 28-летнего грузина. Покупка нового игрока планируется в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что футболист покинет "красно-зеленых". Соломоном интересовались "Краснодар", "Ростов" и будущий дебютант РПЛ "Ротор". Однако позже выяснилось, что грузин хочет остаться в клубе и подписать новый контракт.
Соломон Кверквелия выступает за "железнодорожников" с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ защитник провел за команду 6 игр.
Кверквелия покинет "Локомотив", ему уже нашли замену
"Локомотив" планирует расстаться с защитником Соломоном Кверквелия и уже составил список кандидатов на эту позицию.
Фото: fclmnews.ru
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