- Я думаю, что команда сыграла отлично в матче с ЦСКА. Есть победы - нет проблем. Поражение - это всегда тяжело. Отсутствие Зобнина? Всегда есть проблемы. Но в команде хватает хороших игроков, - сказал тренер в эфире Матч ТВ.
Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. При нем красно-белые сыграли 15 игр - 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений.
Встреча с ЦСКА в прошлом туре закончилась поражением 0:2, а также был удален полузащитник Роман Зобнин. Хавбек получил дисквалификацию на два матча и пропустит игру с "Тамбовом" и "Локомотивом".
Матч "Спартака" и тамбовчан начался в 18.30 по мск.
Тедеско дал интервью на русском языке перед матчем с "Тамбовом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дал интервью перед матчем 26-го тура РПЛ с "Тамбовом" на русском языке.
Фото: ТАСС
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