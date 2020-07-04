Тедеско дал интервью на русском языке перед матчем с "Тамбовом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дал интервью перед матчем 26-го тура РПЛ с "Тамбовом" на русском языке.
Фото: ТАСС
- Я думаю, что команда сыграла отлично в матче с ЦСКА. Есть победы - нет проблем. Поражение - это всегда тяжело. Отсутствие Зобнина? Всегда есть проблемы. Но в команде хватает хороших игроков, - сказал тренер в эфире Матч ТВ.

Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. При нем красно-белые сыграли 15 игр - 7 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

Встреча с ЦСКА в прошлом туре закончилась поражением 0:2, а также был удален полузащитник Роман Зобнин. Хавбек получил дисквалификацию на два матча и пропустит игру с "Тамбовом" и "Локомотивом".

Матч "Спартака" и тамбовчан начался в 18.30 по мск.


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Теги: Тедеско Спартак Тамбов
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