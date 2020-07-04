- Очень доволен победой, она нам была нужна. Показали характер. Этого не хватало, чтобы побеждать в прошлых матчах. Играть у нас футболисты умели, а вот характер не всегда показывали.
В перерыве нужно было успеть перестроиться. Из-за удаления уже нельзя было играть так, как планировали. Тем более удалили защитника, - цитирует тренера Чемпионат.
Также Сергей Подпалый отметил, что в команде нет зараженных коронавирусом, все футболисты здоровы. Григолава получил повреждение голеностопа и не приехал на матч, Чаушич также пропустил игру из-за травмы.
Игра завершилось победой тульского "Арсенала" со счетом 1:0. Счет открыл нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте матча. Затем на 35-й минуте встречи за грубый фол был удален капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров.
"Динамо" провело в атаке большую часть игры, однако счет сравнять москвичам так и не удалось.
Тульская команда набирает 31 очко и поднимается на 9-е место в таблице, у бело-голубых остается 32 балла и 8-я строчка.
Тренер "Арсенала": играть у нас футболисты умели, а вот характер не всегда показывали
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый поделился эмоциями после выигранного матча с "Динамо".
Фото: ФК "Арсенал"
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